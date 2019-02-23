انت الان تتابع الموافقة على قانون تنظيم استخدام الدفع غير النقدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مجلس النواب

وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي والمقدم من الحكومة من حيث المبدأ، وقال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إنه لن يكون هناك استثناءات في هذا القانون، ووجود استثناء واحد يعني كارثة. وينص مشروع القانون على إلزام جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة واشتراكات التأمينات بوسائل الدفع غير النقدي، باستثناء بدلات السفر للخارج.

كما ينص على أن يكون تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات ومقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات وأقساط التمويل النقدي وأقساط وثائق التأمين واشتراكات النقابات واشتراكات صناديق التأمين الخاصة وقيمة المساهمة أو الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها، باستخدام وسائل الدفع