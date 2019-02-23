شكرا لقرائتكم خبر عن «شوقي» يحقق حلم «حسن» و«حنان».. ماذا تمنّى أصغر مصابي حادث «الدرب الأحمر»؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تحقيق حلم الطفل حسن محمد محمد هلال، 15 عامًا، والمعروف إعلاميًا بـ«أصغر مصابي حادث الدرب الأحمر» الإرهابي، بالالتحاق بالمدرسة وتعويض ما فاته من فرصة التعلم، كما وعد «شوقي» بتوفير الفرصة نفسها لشقيقته الأصغر منه.

وقال «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الست هانم»، المُذاع على شاشة القناة الأولى، إن وزارة التربية والتعليم لا يجوز لها أن تعرف بمثل هذه الحالة ولا تبادر بالقيام بدورها.

وأوضح «شوقي» أنه طالما أن حسن وشقيقته تعدا سن التسع سنوات، فسيتم إلحاقهما بمدارس التعليم المجتمعي، وسيتم تسكينهم في الصف الدراسي المناسب للمستوى، حتى يصلا لمستوى زملائهما، ويتم انتقالهما لمراحل التعليم الطبيعية.

وأضاف «شوقي» أن قبولهما في التعليم المجتمعي هي خطوة أولى، وسيتم التواصل مع أسرة الطفلين حسن وحنان، وتسكينهم في مدارس التعليم المجتمعي في مكان قريب من محل الإقامة، مؤكدا على أن كل الأطفال لهم حق التعليم، وهناك حوالي 22 مليون طالب منتظمين غير المتسربين، والمنظومة حجمها كبير جدا، ومدارس التعليم المجتمعي تستوعب ظاهرة التسرب من التعليم، وهي آلاف المدارس.

واستكمل «شوقي» أن الوزارة ترحب بالطفل حسن وأخته حنان في مدارس التعليم المجتمعي.