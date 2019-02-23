شكرا لقرائتكم خبر عن وصول وفد سلطنة عُمان إلى شرم الشيخ للمشاركة في «القمة العربية الأوروبية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، الممثل الخاص للسلطان قابوس، السبت، إلى مدينة شرم الشيخ، ليترأس وفد السلطنة المشارك في القمة العربية الأوروبية الأولى المزمع عقدها في مدينة شرم الشيخ، يومي 24 و25 من الشهر الجاري.

تعكس مشاركة السلطنة في أول قمة تعقد بين الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبى، والتى تستضيفها مصر، الاهتمام بالإسهام في نجاح قمة شرم الشيخ التي تبدأ أعمالها، غدا الأحد، حيث يشارك خلالها رؤساء وقادة وممثلو الدول الأوروبية والعربية في بحث دعم التفاهم والتعاون بين العالم العربى وأوروبا ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتصحيح الأفكار الخاطئة لدى كل طرف عن الآخر.

كما تبحث القمة المرتقبة سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين الدول العربية والأوروبية مع التركيز على العلاقات التجارية والاستثمارات في مجالي البنية التحتية والطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة.