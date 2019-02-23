شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل البحريني: القمة العربية الأوروبية ستكون مرتكزا لمرحلة جديدة من التعاون مع أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى، إنه «يسعدنا ونحن نصل إلى مصر العزيزة أن نجدد تقديرنا الكبير لما يجمع بين بلدينا وشعبينا من علاقات تاريخية وأخوية وثيقة وراسخة سنظل نفتخر ونعتز بها، وتقديرنا أيضا للدور الإقليمي والدولي المحوري لجمهورية مصر العربية الشقيقة بقيادة أخينا فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستضافة فخامته للقمة العربية الأوروبية الأولى، لنتباحث سويًا في السبل الكفيلة لضمان مستقبل أكثر أمنًا ورخاءً لدولنا وشعوبنا».

وأكد في تصريح أوردته وكالة الأنباء البحرينية، مساء السبت، لدى وصوله لشرم الشيخ أن «انعقاد هذه القمة يرتكز على أسس متينة من الشراكات الإستراتيجية والعلاقات القوية بين الدول العربية والدول الأوروبية، ويعكس عزمها وإرادتها الصلبة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية المشتركة، ويجسد رغبتها الأكيدة في تحقيق المزيد من الخير والازدهار لشعوبها من خلال تعزيز العمل الجماعي وتطوير مختلف اوجه التعاون بين الجانبين بما يدعم الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي».

وتابع: «إننا على ثقة بأن هذه القمة ستكون مرتكزًا لمرحلة جديدة من التعاون والعلاقات والشراكات بين الدول العربية والدول الأوروبية على كافة الأصعدة بما نلمسه من تضافر في الجهود وما نملكه من إمكانيات ومقومات من أجل تحقيق آمالنا وتطلعاتنا وإعطاء دفعة قوية وإحداث نقلة مهمة في مسار العلاقات فيما بيننا وبما يخدم مصالحنا المشتركة».