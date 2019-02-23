شكرا لقرائتكم خبر عن «السلاموني» رئيسًا لنادي قضاة مجلس الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية، عن فوز المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة برئاسة النادي بالتزكية. وفوز المستشار منصور سلومة، والمستشار طه أبوالحسن والمستشار محمد الطحان والمستشار كريم العقاد بعضوية مجلس الإدارة عن مقعد نواب رئيس مجلس الدولة. كما أعلنت اللجنة فوز المستشار أيمن على والمستشار باهر شاهين والمستشار نور مبارك والمستشار فايز حمودة والمستشار أسامة باهي بعضوية مجلس الإدارة عن مقعد المستشارين والمستشارين المساعدين. وعن مقعد النواب، فاز المستشار محمد ساري والمستشار حازم خليف بعضوية مجلس الإدارة. وفاز بالتزكية عن مقعد المندوبين والمندوبين المساعدين المستشار مروان سنجر والمستشار على السماك والمستشار طارق الشايب. وكان نادى قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية عقد جمعيته العمومية بمقر فرع مجلس الدولة بالإسكندرية بحضور كبير من مستشاري مجلس الدولة أعضاء النادي. وتمت مناقشة جدول أعمال الجمعية والذي تضمن عرض التقرير الخاص بنشاط النادي عن عام 2017/ 2018 وكذلك التصديق على الميزانية والحساب الختامي للنادي واعتماد تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي إلى جانب إجراء انتخابات المجلس في دورته الجديدة.

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