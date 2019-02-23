شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تكشف الفئات المستبعدة من منظومة الدعم نهائيًا الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن المرحلة الثانية من عملية استبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم السلعي، ستبدأ الشهر المقبل.

وتابع كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «استبعاد غير مستحقي الدعم سيتم بناء على 5 معايير، أولها من يتخطى استهلاكه للكهرباء أكثر من 650 كيلووات شهريا، فضلا عمّن تتخطى قيمة فاتورة هاتفه المحمول 800 جنيه في الشهر، إضافة إلى الأسر التي لديها أطفال في مدارس دولية وتتخطى مصروفاتهم 30 ألف جنيه سنويا».

وأضاف المتحدث باسم التموين: «سيتم استبعاد مالكي السيارات الفارهة على غرار بي إم وهامر موديل 2014 فأكثر، فضلا عن العاملين بالوظائف العليا بالدولة»، مشيرا إلى أن الوزارة ستسمح للمستبعدين بتقديم تظلم خلال 15 يوماً، حيث سيستغرق نظر التظلم أسبوعين مع استمرار صرف التموين.

وأردف كمال: «بالنسبة لمحدد استهلاك المواطن للكهرباء، سيتم تحديد متوسط استهلاكه السنوي لمعرفة مدى تخطيه للقيمة المحددة (650 كيلو وات شهريا)».

وأوضح كمال أنه من المقرر إضافة المواليد الجدد في بطاقات التموين عقب الانتهاء المرحلة الثانية لاستبعاد غير المستحقين للدعم، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ مرحلتين ثالثة ورابعة من عملية استبعاد الفئات غير المستحقة للدعم.