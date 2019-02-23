شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت النجمة العالميّة باربرا بوشيه عن مصر؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّهت النجمة العالمية، باربرا بوشيه، رسالة للعالم عن مصر، خلال تواجدها في مهرجان «أسوان الدولي» لأفلام المرأة، إذ قالت: «أشعر بالأمن والأمان في مصر، كل يوم يزداد إعجابي بحضارتكم العظيمة التي أبهرت العالم».

زارت باربرا أيضًا، اليوم السبت، معبد أبوسمبل بالتزامن مع تعامد الشمس على تمثال رمسيس.