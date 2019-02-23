شكرا لقرائتكم خبر عن «مزارع الـ1.5 مليون فدان»: مشروع غرب غرب المنيا سيكون «مشنة العيش» لمصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف المليون فدان، إن مشروع غرب غرب المنيا سيكون مشنة العيش لمصر، مضيفًا: «الحلم يبدأ في منطقة غرب غرب المنيا».
وأضاف «زيدان»، خلال تصريحاته لبرنامج «من سيزرع المليون» مع الإعلامي شعبان بلال، والمذاع على فضائية «الصحة والجمال»، أن مشروع المليون ونصف المليون فدان رؤية رئيس وإرادة شعب، وهدفنا من هذا المشروع توفير فرص عمل للشباب والمستثمرين.
وأشار رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف المليون فدان إلى أن مشروع المليون ونصف المليون فدان فرصة حقيقية تقدمها الدولة المصرية للشباب، ونشكر القادة السياسية على ذلك.
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