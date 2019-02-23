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شكرا لقرائتكم خبر عن خاص.. «المصري اليوم» تنفرد بأول جولة في القاعة الرئيسية للقمة العربية الأوروبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تنفرد «المصري اليوم» بأول جولة داخل القاعة الرئيسية للقمة العربية الأوروبية، قبل انطلاقها، غدًا الأحد، في شرم الشيخ، للتعرف على الاستعدادات النهائية.
ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء غد الأحد، القمة العربية الأوروبية، والتي تتناول العديد من الموضوعات السياسية والاقتصادية والمسائل المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من بينها القضية الفلسطينية وسبل التوصل إلى السلام الشامل والعادل، فضلا عن بحث ملفات سوريا وليبيا واليمن والجهود العربية والأوروبية والأممية المبذولة، للتوصل لتسويات سياسية لهذه الأزمات.
وذلك بجانب مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والثقافى بين الدول العربية والأوروبية، وبحث التحديات المشتركة بين الجانبين، مثل مكافحة الإرهاب وملف الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والسلاح.
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