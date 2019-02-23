شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل البحريني يصل شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم السبت، إلى شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية الأوروبية، حيث كان في مقدمة مستقبليه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ، غدا الأحد، وعلى مدار يومين، فعاليات أعمال القمة العربية الأوروبية التي تعقد للمرة الأولى تحت شعار «الاستثمار في الاستقرار»، وذلك بمشاركة خمسين دولة عربية وأوروبية.