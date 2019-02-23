شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات ثنائية بين شركات مصرية وسعودية للتنسيق بملف إعادة إعمار ليبيا واليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت مساء اليوم فى القاهرة لقاءات ثنائية بين شركات مصرية ونظيرتها فى المملكة العربية السعودية، لبحث التنسيق المشترك فى ملف إعادة الإعمار فى ليبيا واليمن. وتشهد القاهرة عقد فعاليات منتدى الأعمال المصرى السعودى، بحضور إبراهيم العمر رئيس هيئة الاستثمار بالسعودية، الدكتور على المصيحلى وزير التموين والتجارة الداخلية، سامى العبيدى رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية. ويشارك بمنتدى الأعمال المصرى السعودى ممثلين لقرابة 100 شركة سعودية وشركات مصرية.

كانت هذه تفاصيل خبر لقاءات ثنائية بين شركات مصرية وسعودية للتنسيق بملف إعادة إعمار ليبيا واليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.