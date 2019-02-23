فيديو.. وزير الدفاع يتفقد وحدة التدريب الأساسى للمشاة ويلتقى بالجنود المستجدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإهتمام بمتابعة منظومة التدريب والتأهيل العسكرى للجنود المستجدين والعمل على تطويرها، تفقد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وحدة التدريب الأساسى للمشاة حيث بدأت الزيارة بكلمة لمدير إدارة المهندسين العسكريين والتى إستعرض فيها المراحل الإنشائية لوحدة التدريب الأساسى والجهود المبذولة لما تم تصميمه وإنشائه للوحدات التدريبية والمنشآت التخصصية والإدارية التى تضمها الوحدة.



وزير الدفاع يتفقد وحدة التدريب الأساسى للمشاة

وألقى مدير إدارة المشاة كلمة استعرض فيها مراحل الإعداد والتدريب الأساسى للأفراد المستجدين بدءاً من استقبال شباب التجنيد وحتى إنتهاء فترة التدريب الأساسية والتى تؤهلهم للحياة العسكرية ليصبحوا شريان جديد ينبض داخل القوات المسلحة، أعقب ذلك جولة تفقدية لوحدة التدريب الأساسى للتعرف على الحالة الإدارية والمعيشية وكذا الفصول التعليمية للإطمئنان على الاسلوب الأمثل لإعداد الفرد المقاتل.

كما التقى القائد العام بالجنود المستجدين حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بحياتهم فداءاً للوطن ، ونقل القائد العام تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأكد الفريق أول محمد زكى حرصه على متابعة المنظومة التعليمية والتدريبية ورعاية الفرد المقاتل ، لتخريج أجيال قادرة على تحمل المسئولية فى حماية الوطن والدفاع عنه وتنفيذ كافة المهام التى تكلف بها بكل دقة ومهارة عالية وتحت مختلف الظروف لتبقى القوات المسلحة قوية بأبنائها متسلحة بالعلم والمعرفة والعمل الجاد والإنضباط .

وأدار القائد العام حواراً مع المقاتلين إستمع فيه لأرائهم وإستفساراتهم وناقشهم فى مختلف المجالات وأوصاهم بالإلتزام والإنضباط العسكرى والتدريب الجاد والحفاظ على الكفاءة البدنية والكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات لتظل قواتنا المسلحة على أعلى درجات الإستعداد .

حضر الجولة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة و عدد من كبار قادة القوات المسلحة.