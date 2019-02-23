شكرا لقرائتكم خبر عن الإمام الأكبر يصدر قرار بندب مؤمن متولى أمينا عاما لجامعة الأزهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قرارا بندب مؤمن متولى إبراهيم جمعة، أمين عام المجلس الأعلى للأزهر، ندبا كليا لشغل وظيفة الأمين العام لجامعة الأزهر.
كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ترأس اجتماع لجنة الشؤون الأفريقية بالأزهر، وذلك لبحث سبل تعزيز دور الأزهر الشريف في القارة الأفريقية تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.
وقال فضيلة الإمام الأكبر، إن جهود الأزهر الشريف في أفريقيا هي جزء من رسالته العالمية لدعم الاستقرار الاجتماعي والسلام في أفريقيا والعالم، مضيفًا أن الأزهر يقع على عاتقه دور كبير في خدمة القارة الأفريقية باعتباره أكبر قوة ثقافية وتعليمية ناعمة لمصر في العالم، وهو ما يجسده التواجد القوي الأزهر في مختلف أرجاء أفريقيا.
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