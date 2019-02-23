رئيس الوزراء المغربي يصل شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية الأوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - شرم الشيخ - أ ش أ: وصل رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني اليوم السبت، إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية - الأوروبية. وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار شرم الشيخ، وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي. وتستضيف مدينة شرم الشيخ غدا الأحد فعاليات أعمال القمة العربية - الأوروبية التي تعقد تحت شعار (الاستثمار في الاستقرار)، بمشاركة 50 دولة عربية وأوروبية. ​

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