تعيين مؤمن متولي أمينًا عامًا لجامعة الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، اليوم السبت، قرارًا بندب مؤمن متولي إبراهيم جمعة أمين عام المجلس الأعلى للأزهر، لشغل وظيفة الأمين العام لجامعة الأزهر.

كانت جامعة الأزهر، قررت تعيين مجدي أبوسكين أمينًا عامًا للجامعة في شهر سبتمبر الماضي، خلفا لأحمد عباس الأمين العام الأسبق.