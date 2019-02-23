بدء احتفالية اكتشاف المواهب بالمسرح المكشوف بحي الأسمرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أقام صندوق تطوير المناطق العشوائية، احتفالية بحي الأسمرات، بالتعاون مع محافظة القاهرة اليوم السبت؛ لتقديم المواهب المتنوعة لأهالي منطقة الأسمرات، تحت شعار "اكتشف نفسك.. طلع اللي جواك".

وقال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية، إن تنظيم مثل هذه الاحتفالية يأتي إيمانا منا بمبدأ أن الإنسان هو محور تطوير المكان.

وأكد صديق أنه سيتم خلال الحفل استعراض مواهب متنوعة من أعمال يدوية فنية، وشعر، وغناء وتمثيل، بهدف دعوة كل الجهات المختصة لتبني هذه المواهب وصقلها أكاديميا كل فيما يخصه.

وأضاف: هذا أول حفل فني ومعرض للأعمال اليدوية لأهالي الأسمرات بالمسرح المكشوف بالأسمرات، في إطار المشاركة المجتمعية.