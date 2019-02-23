محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أقام صندوق تطوير المناطق العشوائية، احتفالية بحي الأسمرات، بالتعاون مع محافظة القاهرة اليوم السبت؛ لتقديم المواهب المتنوعة لأهالي منطقة الأسمرات، تحت شعار "اكتشف نفسك.. طلع اللي جواك".
وقال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية، إن تنظيم مثل هذه الاحتفالية يأتي إيمانا منا بمبدأ أن الإنسان هو محور تطوير المكان.
وأكد صديق أنه سيتم خلال الحفل استعراض مواهب متنوعة من أعمال يدوية فنية، وشعر، وغناء وتمثيل، بهدف دعوة كل الجهات المختصة لتبني هذه المواهب وصقلها أكاديميا كل فيما يخصه.
وأضاف: هذا أول حفل فني ومعرض للأعمال اليدوية لأهالي الأسمرات بالمسرح المكشوف بالأسمرات، في إطار المشاركة المجتمعية.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء احتفالية اكتشاف المواهب بالمسرح المكشوف بحي الأسمرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.