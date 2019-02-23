تجميد أموال الإرهابيين.. النائب العام يصدر 10 توصيات في مؤتمر "الشرق الأوسط وأفريقيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، السبت، بيانا بالتوصيات التي وردت في ختام المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشأن تعزيز التعاون الدولي في مكافحة التهديد المتصاعد لعمليات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب وما عززته المشاركات التي تمت في المؤتمر والمداخلات التي أثارها المشاركون الصادرة في 21 فبراير الماضي، بالقاهرة.

وجاءت التوصيات كالتالي:

1 - زيادة فعالية الصكوك الدولية وتشجيع الدول للتصديق عليها.

2 - تعزيز ودعم التعاون الدولي من خلال التعاون الجاد لإيجاد تقنيات ذات كفاءة عالية و تكفل رصد وتتبع منابع تمويل الإرهاب وتجفيفها بغية منع وصول الأموال والدعم بكافة صوره ليد الجماعات الإرهابية.

۳ - اتخاذ ما يلزم لحث وتشجيع الدول على سرعة الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم في القضايا الإرهابية من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية أو مبدأ المعاملة بالمثل كأساس قانوني لقبول تلك الطلبات وذلك حتي لا يترتب علي عدم تنفيذ تلك الطلبات إيجاد ملاذ أمن لمرتكبي تلك الجرائم.

4 - التأكيد على ضرورة التمسك بالممارسات الفضلى الهيئات الادعاء العام والنيابات العامة في مجال تنفيذ آليات التعاون الدولي.

5 - الاستفادة القصوى من وسائل تقنية المعلومات على النحو الذي يساعد على تقويض أنشطة الجماعات الإرهابية على شبكة المعلومات الدولية.

6 - تعزيز مواجهة جماعات الجريمة المنظمة والعمل علي منع استخدام عائداتها في تمويل العمليات الإرهابية.

۷- التحقيق من الوجود القانوني الحقيقي المنضبط للكيانات الاعتبارية وهيكلها القانوني المواجهة استخدام الإرهابيين لها كطرق بديلة لجمع الأموال وتحويلها بهدف تمويل أنشطتهم الإرهابية وذلك من خلال وضع آليات فاعلة تسهم في التقليل من تلك المخاطر وفرض قيود علي عمليات تحويل الأموال والقيم التي تتم خارج إطار التحويلات الرسمية من خلال نظم التحويل البديلة.

۸- دعم وحدات التحريات المالية لدي كل دولة بغية فرض ضوابط علي منشأ التحويلات البرقية واستخدام العملات المشفرة في نقل الأموال بالتجاوز للقيود المفروضة بين الدول.

۹- حث الدول على تسهيل تبادل المعلومات بشأن قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية بما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية لكل

۱۰ - تشجيع الدول علي تجميد ومصادرة أموال الإرهابيين والكيانات الإرهابية، في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ذات الصلة وإجراء ما يلزم من تعديلات تشريعية للقوانين الوطنية بما يتفق وتلك الاستحقاقات الدولية.