القبض على متهم بقتل شقيقته في "الدرب الأحمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان:

ألقت مباحث القاهرة، القبض على عامل متهم بقتل شقيقه، في منطقة الدرب الأحمر، إثر مشاجرة بينهما، قال مصدر أمني إن سببها خلافات مالية تطورت إلى مشاجرة استل خلالها المتهم سكينًا أبيض، وطعن المجني عليه.

التفاصيل بدأت ببلاغ، للمقدم أحمد الجمال، رئيس مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، من أهالي يفيد وقوع مشاجرة، ومتوفي بحارة أسعد القريبة من القسم.

أمر اللواء أشرف الجندي مدير مباحث القاهرة، بسرعة الانتقال إلى موقع البلاغ، وبينت المعاينة، وقوع مشاجرة بين "ياسر هـ"، 36 سنة، نجار، "مراقب بديوان القسم على ذمة قضية سرقة بالإكراه"، توفي متأثرًا بإصابته بسكين، على يد شقيقه، عامل معادن، 34 سنة.

أوضحت التحريات أن مشادة كلامية وقعت بين الطرفين، تطورت إلى خلافات مالية استل إثرها الشقيق الأصغر سكينًا، معتديًا على المجني عليه، محدثاً إصابته بطعنتين نافذتين في الصدر.

ضبط رجال المباحث، المتهم، الذي تمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.