مصر | بـ"طعنتين في الصدر".. عامل يقتل شقيقه بسبب خلافات مالية بالدرب الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"طعنتين في الصدر".. عامل يقتل شقيقه بسبب خلافات مالية بالدرب الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على عامل لقيامه بقتل شقيقه خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات مالية بالدرب الأحمر.

وتبلغ لقسم شرطة الدرب الأحمر من الأهالي بوقوع مشاجرة ومتوفى بحارة أسعد دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت مباحث القسم وتبين وقوع المشاجرة بين كل من "ياسر. هـ. م"، سن 36، نجار، ومقيم بدائرة القسم مراقب بديوان القسم على ذمة قضية سرقة بالإكراه، توفى إثر إصابته بطعنتين نافذتين بالصدر، و"م" سن 34، عامل معادن، ومقيم بذات العنوان ( شقيق الأول )، بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات مالية فتطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدي على المجنى عليه بسلاح أبيض عبارة عن "سكين" محدثاً إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم بمحل إقامته والأماكن التي يتردد عليها والمحتمل اختبائه بها، حيث تم ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.