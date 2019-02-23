مصر | بـ"طعنتين في الصدر".. عامل يقتل شقيقه بسبب خلافات مالية بالدرب الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"طعنتين في الصدر".. عامل يقتل شقيقه بسبب خلافات مالية بالدرب الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على عامل لقيامه بقتل شقيقه خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات مالية بالدرب الأحمر.
وتبلغ لقسم شرطة الدرب الأحمر من الأهالي بوقوع مشاجرة ومتوفى بحارة أسعد دائرة القسم.
وعلى الفور انتقلت مباحث القسم وتبين وقوع المشاجرة بين كل من "ياسر. هـ. م"، سن 36، نجار، ومقيم بدائرة القسم مراقب بديوان القسم على ذمة قضية سرقة بالإكراه، توفى إثر إصابته بطعنتين نافذتين بالصدر، و"م" سن 34، عامل معادن، ومقيم بذات العنوان ( شقيق الأول )، بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات مالية فتطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدي على المجنى عليه بسلاح أبيض عبارة عن "سكين" محدثاً إصابته التي أودت بحياته.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم بمحل إقامته والأماكن التي يتردد عليها والمحتمل اختبائه بها، حيث تم ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
بـ"الضرب" و"النيران".. 6 يعذبون ميكانيكي حتى الموت بسبب "دراجة نارية" بالمحلة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، من تحديد وضبط مرتكبي واقعة مقتل أحد الأشخاص بالمحلة.
وفي ضوء ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بشأن قيام أحد الأشخاص "مجهول" بإحضار جثة أحد الأشخاص "بها آثار تعذيب وحروق" للمستشفى العام بمركبة "توك توك" وفر هارباً، فقد أسفرت جهود وتحريات فريق البحث الجنائي إلى التوصل إلى تحديد شخصية المجني عليه ويدعى "محمد.س.ا"، سن 17، ميكانيكي دراجات نارية، ومقيم بدائرة مركز شرطة المحلة، وتعرف والده عليه وقرر تغيبه.
وكما أسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم كلٍ من: "تامر.م.ب"، سن 33، ميكانيكى (له معلومات جنائية مسجلة)، "حسن.م.ب"، سن 33، ميكانيكي (له معلومات جنائية مسجلة) شقيق الأول، "عزوز.م.ف"، سن 35، ميكانيكي، "باسم.م.س"، سن 30، عامل ( له معلومات جنائية مسجلة)، "عبدالله.م.م"، سن 27، سائق، و"صبري.م.م"، سن 21، ميكانيكي، مقيمون بدائرة مركز شرطة المحلة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين عدا الأول والثاني.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لاعتقاد الهاربين قيام المجني عليه بسرقة دراجة نارية وبعض قطع الغيار من محل خاص بهما بالقرية محل إقامة المجني عليه، حيث قاموا باقتياده حال تواجده بقريته إلى منطقة زراعية بدائرة مركز شرطة المحلة، وقاموا بإيثاقه والتعدي عليه بالضرب بالعصى وإشعالهم النيران ووضع أرجله بداخلها، لإجباره على الاعتراف بالسرقة إلا أنه فارق الحياة فقام المتهمان الأول والخامس بنقله إلى المستشفى باستخدام مركبة "توك توك" خاصة بالمتهم الخامس، وتركاه وفرا هاربين، وأرشدوا عن مركبة "التوك توك" المستخدمة في الواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.
حكاية امرأة.. دخل زوجها السجن فحملت سفاحا من ابن عمه وخانته مع آخر
أمرت النيابة العامة بحبس ربة منزل وعاملين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بزنا المحارم، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
وكشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل واقعة اتهام شخص لزوجته بالزنا وحملها سفاحا من ابن عمه وشخص آخر بمركز البدرشين، وتبين حمل الزوجة سفاحا وولادتها طفل أثناء قضاء زوجها عقوبة بالسجن 5 سنوات، في قضية مخدرات.
وكان تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، من شخص، في العقد الرابع من عمره، سبق الحكم عليه بالسجن 5 سنوات في قضية حيازة مواد مخدرة، يتهم زوجته في أواخر العقد الثاني من عمرها، بالحمل سفاحا من ابن عمه وشخص آخر، أثناء تنفيذه عقوبة الحبس.
وتوصلت تحريات العقيد علي عبدالكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، لصحة البلاغ الوارد، وحملها سفاحا ووضعها طفلا قبل عده أشهر، وبإعداد عدة أكمنة تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم عمرو البطران وكيل فرقة جنوب الجيزة، من القبض عليهم وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.