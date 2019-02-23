أخبار مصر | "رشوان" يوجه الشكر لـ"سلامة" و"قلاش" على مركز تدريب الصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رشوان" يوجه الشكر لـ"سلامة" و"قلاش" على مركز تدريب الصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الكاتب الصحفي ضياء رشوان المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، الشكر، للكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، والكاتب الصحف عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين المنتهية مدته، وذلك لجهدهما في تأسيس مركز تدريب الصحفيين، بمنحة عينية من الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة.



وقال "رشوان" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "عملنا تراكمي، ولم الشمل في أفضل صورة ممكنة هدف نسعى بإخلاص وتجرد لتحقيقه، وقناعتنا أن تضافر الجهود وتكاملها تقود حتما لتحقيق أفضل النتائج الممكنة".



وكانت افتتحت نقابة الصحفيين، معهد التدريب بالدور الثامن بالنقبة، الشهر الماضي.

ويحتوي المعهد على ١٥ قاعة، بخلاف الغرف المخصصة للإدارة وصالات الاستقبال، والخدمات، كما تم تخصيص قاعة لتكون بمثابة متحف للصحافة المصرية، و١٤ قاعة تدريب متنوعة التخصصات.

ومن بين القاعات، خمس خاصة بالمحاضرات، الكبرى منها تتسع لـ٧٢ متدربًا، والثانية سعتها ٥٦ متدربًا، والثالثة تتسع لاستقبال ٥٠ متدربًا، بينما الرابعة والخامسة تتسع كل منها ل ٢٠ متدربًا.

وإحدى أهم القاعات تم تجهيزها، لتكون استديو تليفزيونيًا، تم إمداده بأحدث الأجهزة، يصاحب وحدة مونتاج مجهزة لإعداد المحتوى المرئي، وبجواره، استديو إذاعي مجهز بوحدة ميكسر وتحكم.

وصالة التحرير من أهم قاعات المعهد، التي تبلغ سعتها، ١٦.٥ م في ٢٣ مترا، عرض، وتحوي عددًا من أجهزة الحاسب الآلي الحديثة، لخلق معايشة للزملاء المتدربين.

كما تم تخصيص قاعة مجهزة بثمانية أجهزة كمبيوتر حديثة للحاسب الآلي والتدريب على السوشيال، وقاعة للتدريب على الترجمة، وأخرى خاصة بالتواصل الاجتماعي، بها ٨ أجهزة حاسب آلي حديثة.

كل ذلك بالإضافة إلى قاعة خاصة بالتدريب على الصحافة المكتوبة، تحوي ٩ أجهزة حاسب، ومقاعد ومكاتب، لخلق معايشة لقسم تحريري بالصحيفة، ومثلها قاعة خاصة بالجرافيك والتصميم، والأخيرة خاصة بالصحافة الإلكترونية.



وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.