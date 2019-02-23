أخبار مصر | انهيار مصنع "ألوميتال" على العاملين بالمنوفية.. والحماية تتدخل لرفع الأنقاض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انهيار مصنع "ألوميتال" على العاملين بالمنوفية.. والحماية تتدخل لرفع الأنقاض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انهار مصنع ألوميتال، قبل قليل، بقرية الكوم الأخضر التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، على العاملين المتواجدين بداخله.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية تحت إشراف العميد ياسر جلال مدير إدارة الحماية المدنية للسيطرة على الواقعة ورفع الأنقاض، حيث يتواجد تحت الأنقاض أربعة من العاملين بالمصنع، وتعمل الحماية على استخراجهم.

وكان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، تلقي إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة الحماية المدنية يفيد بانهيار مصنع للالوميتال بقرية الكوم الأخضر.