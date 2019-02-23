أخبار مصر | "طب القوات المسلحة" تستضيف دورة لامتحان زمالة الكلية الملكية للباثولوجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "طب القوات المسلحة" تستضيف دورة لامتحان زمالة الكلية الملكية للباثولوجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استضافت كلية الطب بالقوات المسلحة، الدورة التحضيرية لامتحان زمالة الكلية الملكية للباثولوجي، بالإضافة إلى الاحتفال باليوم العلمي الثاني للفطريات، حيث تضمن (محاضرات علمية – ورشة عمل).

وكما استضافت الكلية، عددا من الخبراء فى مجال الفطريات والمجالات الإكلينيكية ذات الصلة، والذي يهدف إلى نشر الوعي لدى المتخصصين لتعزيز ودعم تشخيص الأمراض الفطرية المعدية بالطرق المعملية الحديثة، وكذلك نشر الوعي لدى كافة التخصصات الإكلينيكية، لرفع كفاءة التشخيص الإكلينيكي لهذه الأمراض، بما يحقق الوصول إلي تشخيص عدوى الفطريات النافذة عمليًا، واستخدام لوغاريتم التشخيص المعملي، وتتبع الخطوات للوصول إلى تشخيص صحيح وتقييم نتائج الفحص، وتعريف وتصنيف بعض المعزولات الفطرية السابق تجهيزها، وإلقاء الضوء على الاختبارات المعملية المساعدة للتشخيص الإكلينيكى، في الحالات المعروضة بورشة العمل.

