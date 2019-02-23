أخبار مصر | برلماني يقترح دخول المواقع الإباحية بالرقم القومي لحماية الأطفال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يقترح دخول المواقع الإباحية بالرقم القومي لحماية الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصلات بمجلس النواب، أن قرار النائب العام بتكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقنية لحجب المواقع التي تقوم ببث أي صور أو مواد مسجلة أو مقاطع فيديو فيلمية منافية للآداب، أمرًا ضروريًا للحفاظ على العادات والتقاليد والأخلاق العامة للمجتمع، مؤكدًا أنه قرار سليم مُحترم.

وقال "رفعت" في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365" إن الحجب يجوز على المواقع التي تشكل خطرًا على الأمن القومي والذوق العام، ومخالفة تعاليم الدين المسيحي والإسلامي، وذلك من خلال مخاطبة وزارة الاتصالات لجوجل بحجب المواقع الإباحية مثلما فعلت السعودية وأستراليا، موضحًا أن قرار النائب العام موقف إنساني ديني وتربوي يحافظ على الشباب المصري، وكان من المقترض أن ينادي به شيخ الأزهر ووزير الأوقاف.

وأشار "رفعت" إلى أن عمليات التحرش، والاغتصاب والشذوذ الجنسي، والطلاق والخيانة الزوجية، وزنا المحارم، وتبادل الزوجات، وغيرها، جاءت نتيجة إدمان مشاهدة هذه الأفلام الإباحية والتي أصبحت إدمان جنسي لمعظم الشباب، والتي تتسبب في الضعف الجنسي والبصري وتدمير عقول الشباب، وإرتكاب الجرائم من أجل إشباع الشهوة.

وأضاف عضو لجنة الاتصالات إن لم تستطع مصر حجب هذه المواقع كليًا، فيجب على الأقل حجبها جزئيًا من خلال الدخول بالرقم القومي لحماية الأطفال دون الـ18 عام من مشاهدتها، ولمعرفة من يتردد عليها، مشيرًا إلى أن الدول العربية هم أكثر الدول بحثًا عن هذه المواقع وفي مقدمتها مصر.

وكان أصدر النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، قرارا بحجب المواقع الإباحية، بتكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقنية لحجب المواقع التي تقوم ببث أي صور أو مواد مسجلة أو مقاطع فيديو فيلمية منافية للآداب.

وأشار النائب العام في قراره إلى إخطار النيابة العامة بالمواقع التي تخالف هذا القرار.

