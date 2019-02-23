أخبار مصر | جبهة شباب الصحفيين عن القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ: تحقق مكاسب عديدة لمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جبهة شباب الصحفيين عن القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ: تحقق مكاسب عديدة لمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت جبهة شباب الصحفيين، أن انعقاد القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ غدا الأحد برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشاركة 50 دولة منها 28دولة أوروبية و22 دولة عربية تحمل 8 رسائل هامة داخليا وخارجيا وتحقق مكاسب عديدة لمصر.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن هذه القمة التاريخية التي تعقد للمرة الأولى تؤكد مكانة مصر السياسية ودورها الريادي والفعال على الساحة الدولية وأنها أصبحت حلقة الوصل بين الدول العربية والدول الأوروبية وأن مصر دولة قوية متماسكة مترابطة ذات ثقل في المنطقة وبلد الأمن والأمان والاستقرار وفرصة جيدة للترويج للسياحة المصرية ودعم وتنشيط عجلة الاقتصاد وستساهم بشكل فعال في التنمية وزيادة فرص الاستثمار وترسخ لزيادة حجم التبادل التجاري وعقد اتفاقيات جديدة تخدم رجل الشارع البسيط.

وأضاف طوالة إن عقد هذه القمة في شرم الشيخ هو انعكاس واضح لحجم الانجازات الكبيرة التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي من مشروعات قومية عملاقة أصبحت حديث العالم كلة في وقت قياسي ولم تحدث من قبل في أي دولة عربية ولا أوروبية بالإضافة إلى النجاحات الغير مسبوقة التي حققتها الدولة المصرية في محاربة الإرهاب الأسود، وتعد هذه القمة العالمية فرصه جيدة لمناقشة أهم القضايا الإقليمية والدولية وفي المقدمة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.