أخبار مصر | التعليم: مشاركة تضامنية قيمتها 5 جنيهات من كل طالب لصالح صندوق تكريم أسر الشهداء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعليم: مشاركة تضامنية قيمتها 5 جنيهات من كل طالب لصالح صندوق تكريم أسر الشهداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنها وضعت نصب عينيها أهمية توعية النشء وتعريفهم بالدور الكبير الذي تلعبه كل من القوات المسلحة والشرطة المصرية لتأمين الوطن والمواطنين، وذلك عبر إدماج قيم الوطن والمواطنة والانتماء في المناهج الدراسية لكافة المراحل الدراسية.

وتابعت الوزارة فى بيان صحفى اليوم السبت،: إيمانًا من الوزارة بأهمية المشاركة كوسيلة فعالة لغرس قيم الانتماء، وتنشئة الصغار والشباب على معرفة الدور الحيوي الذي تلعبه قوات الأمن لتأمين البلاد وضمان معيشة آمنة للجميع، تقرر أن يشارك طلاب مراحل ما قبل التعليم الجامعي مشاركة تضامنية قيمتها خمسة جنيهات، وذلك لصالح صندوق تكريم أسر شهداء وضحايا ومصابي ومفقودي العمليات الحربية والأمنية، وذلك بدءًا من العام الدراسي المقبل 2019 – 2020.

وواختتمت الوزارة بيانها قائلة: "تنتهز وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هذه الفرصة لتوجيه التحية إلى كل شهداء ومصابي الجيش والشرطة الذي يضحون بحياتهم في سبيل البلاد وتأمين أهلها".