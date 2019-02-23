أخبار مصر | وزير التعليم يحقق حلم "حسن" أصغر مصابي حادث الدرب الأحمر وشقيقته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم يحقق حلم "حسن" أصغر مصابي حادث الدرب الأحمر وشقيقته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تحقيق حلم الطفل حسن محمد محمد هلال، الذي يبلغ عمره 15عاما، وهو أصغر مصابي حادث الدرب الأحمر الإرهابي، بالالتحاق بالمدرسة وتعويض ما فاته من فرصة التعلم، كما وعد شوقي بتوفير الفرصة نفسها لشقيقته الأصغر منه.

وقال شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الست هانم"، على شاشة القناة الأولى التي تقدمه الإعلامية إيمان مختار، والذي بث لقاء مع الطفل الذي يتلقى العلاج في مستشفى الحسين الجامعي أن وزارة التربية والتعليم لا يجوز لها أن تعرف بمثل هذه الحالة ولا تبادر بالقيام بدورها.

وأوضح أنه طالما أن حسن وشقيقته تعدا سن التسع سنوات، فسيتم إلحاقهما بمدارس التعليم المجتمعي، وسيتم تسكينهم في الصف الدراسي المناسب للمستوى، حتى يصلا لمستوى زملائهما، ويتم انتقالهما لمراحل التعليم الطبيعية.

وأضاف أن قبولهما في التعليم المجتمعي هي خطوة أولى، وسيتم التواصل مع أسرة الطفلين حسن وحنان وتسكينهم في مدارس التعليم المجتمعي في مكان قريب من محل الإقامة، مؤكدا على أن كل الأطفال لهم حق التعليم، وهناك حوالي 22 مليون طالب منتظمين غير المتسربين، والمنظومة حجمها كبير جدا، ومدارس التعليم المجتمعي تستوعب ظاهرة التسرب من التعليم، وهي آلاف المدارس.

واستكمل شوقي أن الوزارة ترحب بالطفل حسن واخته حنان في مدارس التعليم المجتمعي.