أخبار مصر | ماذا حدث بالجلسة العامة في البرلمان اليوم؟ (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا حدث بالجلسة العامة في البرلمان اليوم؟ (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم السبت، برئاسة الدكتور على عبدالعال، اتخاذ العديد من القرارات أهمها؛ إحالة قانون مكافحة أعمال الفسق والفجور للجنة التشريعية لمناقشته، والموافقة على قانون الدفع الإلكتروني مبدئيًا.

من جانبها، رصدت "الخليج 365" أبرز ما جاء بالجلسة العامة على النحو التالي:

رئيس البرلمان يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

في بداية الجلسة العامة، حرص الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على توجيه رسالة لأصحاب المعاشات بشأن تنفيذ الحكم الصادر بإضافة 80% من قيمة آخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، قائلا: "الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن أعلنت احترامها لأحكام القضاء".

وقال عبدالعال، أن الدستور نص صراحة على ضرورة احترام أحكام القضاء، والحكم الصادر مؤخرا لصالح أصحاب المعاشات محل دراسة الآن، وبعد الانتهاء من تلك الدراسة سيتم التنفيذ بالتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة.

إحالة قانون مكافحة أعمال الفسق والفجور للجنة التشريعية

وأحال الدكتور علي عبد العال، مشروع قانون مقدم من النائب هشام والى و60 نائبا آخرين، بشأن مكافحة أعمال الفسق والفجور وممارسة الرذيلة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة 17 طلبا مقدما من النواب

ووافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال خلال الجلسة العامة، على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد ١7 طلب مناقشة عامة بشأن الحكومة مقدمة من النواب أهمها مناقشة طلب النائبة نادية هنري بشارة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مكافحة مرض الجذام، ومناقشة طلب النائب بسام فليفل وأكثرمن عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة التعليم بالتدريب والتوجيه حسب احتياجات الشارع المصري للمساعدة على الإنتاج وتنمية المجتمع، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بالمدرسين وزيادة رواتبهم للتفرغ الكامل وقيامهم بدورهم التعليمي، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن بناء المدارس وتخفيف الكثافة الطلابية بالفصول لتوفير المناخ المناسب للطلبة.

ومناقشة طلب النائب سلامة الجوهري وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن استغلال أموال صناديق التأمين الخاصة لتمويل المشروعات الحكومية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في توفير فرص عمل للشباب لحل مشكلة البطالة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن توزيع الموازنة العامة للدولة على المحافظات وفقًا للتعداد السكاني وخطط التنمية بها، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المستشفيات الحكومية لتقديم الخدمات الصحية وفقًا لمنظومة التأمين الصحي، وطلب النائب يس عبد الصبور وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في توفير فرص عمل للشباب لحل مشكلة البطالة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تذليل كافة العقبات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعن إجراءات ضم أنشطة الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي للدولة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المستشفيات الحكومية لتقديم الخدمات الصحية وفقًا لمنظومة التأمين الصحي، ومناقشة طلب النائب أحمد أبو خليل وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن فصل هيئة الثروة المعدنية عن وزارة البترول لتكون هيئة اقتصادية مستقلة، ومناقشة طلب النائب منجود رشاد الهواري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التوصيلات غير السليمة للغاز بمنازل الأهالي بالفيوم مما تسبب في تكرار حالات الاختناق، ومناقشة طلب النائبة آمال رزق الله وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل أزمة تكدس التلاميذ بالفصول والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، ومناقشة طلب النائب سعيد حساسين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن انتشار المقاهي والكافيهات غير المرخصة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة أطفال الشوارع، ومناقشة طلب النائب محمد صلاح عبد البديع وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في بعض التخصصات الطبية الهامة في المستشفيات العامة والتأمين الصحي.

الموافقة على قانون الدفع الإلكتروني مبدئيًا

ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المعروف بالدفع الإلكتروني من حيث المبدأ والذي يلزم الهيئات الحكومية بسداد مستحقات الموظفين من خلال الدفع الإلكتروني وعدم التعامل بنظام "الكاش".

وينص مشروع القانون على إلزام جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة واشتراكات التأمينات بوسائل الدفع غير النقدي، باستثناء بدلات السفر للخارج.

تأجيل إسقاط عضوية سحر الهواري وخالد بشر

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على تأجيل عرض تقارير اللجنة التشريعية، بشأن إسقاط عضوية النائبين عضوية سحر الهواري وخالد بشر الصادر بشأنهما أحكام قضائية نهائية، وقرر المجلس إحالة التقارير إلى اللجنة التشريعية مرة أخرى، خلال ٢٠ يوما، لدراستها بشكل متأني حتى لا يظلم أحد.

رفع الجلسة

ورفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان اليوم السبت، ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد غدا، لاستكمال ما جاء على جدول الأعمال.