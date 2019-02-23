أخبار مصر | تشميع 3 صيدليات بالشرقية وضبط 500 عبوة دواء مخالفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشميع 3 صيدليات بالشرقية وضبط 500 عبوة دواء مخالفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية برئاسة الدكتور هشام مسعود، عن تشميع ثلاث صيدليات بمركز أولاد صقر؛ على خلفية مخالفتها للقانون وإدارتها من قِبل دُخلاء على مهنة الصيدلة.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة لإدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية، للتفتيش عدد من الصيدليات بمراكز ومدن أولاد صقر والإبراهيمية.

وقال بيان صادر عن مديرية الشئون الصحية بالشرقية، اليوم السبت، إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط وتحريز 565 عبوة دوائية لأدوية مخالفة، منها أدوية مُدرجة بالجدول الأول للمواد المُخدرة “مهربة”، وأدوية مُدرجة بالجدول الأول والثاني للمواد المؤثرة على الحالة النفسية، وأدوية يتم تداولها بأعلى من تسعيرة وزارة الصحة.

كما تم أدوية أخرى خاصة بالمستشفيات وقطاع التأمين الصحي، جميعها محظور تداولها بالصيدليات، ومنشطات جنسية مجهولة المصدر وغير مُسجلة بوزارة الصحة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1239 جُنح الإبراهيمية لسنة 2019.