محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد نجيب:

أعلن المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، انتظام العمل ببرج إشارات مغاغة بعد بدء التشغيل التجريبي صباح اليوم. وأكد رئيس الهيئة، في بيان، أن البرج يعمل بانتظام تحت إشراف الشركة المنفذة والاستشاري خلال فترة التشعيل التحريبي، وأن حركة مسير القطارات تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة. ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السكة الحديد: انتظام العمل ببرج إشارات مغاغة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.