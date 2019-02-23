وزير الأوقاف: الشرائع السماوية أجمعت على دور مكارم الأخلاق في نهضة الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إقرار وإجماع كل الشرائع السماوية للمكارم الأخلاقية والصفات الإنسانية؛ بما يسهم في نهضة الأمم وتقدمها وخير الأفراد في الدنيا والآخرة وضمان المعيشة الطيبة لهم.

وقال وزير الأوقاف - في بيان له اليوم السبت - : "إن خير الناس هو خيرهم لدينه ولأهله ولوطنه وللناس أجمعين ومن لا يحب الفساد ولا المفسدين ولا تعرف الخيانة إليه طريقا ولا مسلكا، آخذ بالأسباب، محسن في توكله على ربه وغير متواكل ، عامل منتج مبدع مبتكر، شريف عفيف متعفف، مفتاح لكل خير، مغلاق لكل شر، يسعى في قضاء حوائج الناس، عطوف على الفقير والمسكين رحيم بهما مكرم لهما، غير معجب بنفسه ولا متعال على الناس، أمين على النفس والمال والعرض والوطن".

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وأشار جمعة إلى اهتمام الوزارة بنشر القيم الأخلاقية والإنسانية الدافعة لتقدم الفرد والمجتمع ومنها قيم العمل والتسامح والحوار والصدق ونبذ العنف.

وقال : إنه انطلاقا من ذلك أطلقت الوزارة حملة "مكارم الأخلاق" للرسول صلى عليه وسلم وتعميم الحملة التي بدأت في شهر مولده عليه السلام واستمرت في كل المحافظات متضمنة دروسا ولقاءات ونشر كتب وأبحاث تركز على الأخلاق المحمدية وكيفية الاستفادة منها وتعميمها بالمجتمع للتصدي للفكر المنحرف.

وأشار وزير الأوقاف إلى اهتمام خطب الجمعة والدروس الدينية الدورية والقوافل التي تطلقها الوزارة إلى كل محافظات مصر، وتضم شباب الدعاة المتميزين، بنشر تلك القيم والرد على الشبهات التي تسئ إلى الإسلام والمسلمين والتي يروجها الإرهابيون والمتشددون. ​