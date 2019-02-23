"التعليم العالي": 10 ملايين دولار لإنشاء وكالة الفضاء الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور إسلام أبو المجد، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشئون الإفريقية، إن مصر خصصت 10 ملايين دولار لإنشاء وكالة الفضاء الإفريقية التي تستضيفها، وكذلك لمصاريف التشغيل لفترة تمتد على الأقل 5 سنوات، إلى جانب تخصيص قطعة أرض لبناء مبنى مقر الوكالة بمدينة الفضاء المصرية بالقاهرة الجديدة.

وأضاف الدكتور أبو المجد، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، أنه سيتم خلال شهر توقيع اتفاقية المقر مع دول الاتحاد الإفريقي، وكذلك تحديد آليات التعاون للبدء في تفعيل عمل الوكالة الإفريقية، والتي سيكون مقرها المؤقت الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء لحين الانتهاء من تجهيزات مقرها الدائم.

وأكد أن من أهم القرارات التي ستعمل مصر على اتخاذها هي أن تعمل وكالة الفضاء الإفريقية على حماية الفضاء الخارجي للقارة السمراء، ضمن أهم محاور استراتيجية "إفريقيا 2063"، منوها بأن مصر ستقود 55 دولة إفريقية فى مجال الفضاء وسيتم العمل على إطلاق أقمار صناعية إفريقية وإنشاء محطات استقبال ومراكز لتجميع الأقمار الصناعية الإفريقية إلى جانب تدريب الكوادر البشرية وتبادل الخبرات.​

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