وزير النقل يتابع أعمال تطوير طريق "القاهرة - أسيوط" الصحراوي الغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد نجيب:

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تطوير طريق "القاهرة أسيوط الصحراوي" الغربي، والذي يدخل ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق، والتي تنفذ وزارة النقل منها 6 طرق بإجمالي أطوال 1000كم وتكلفة 14 مليار جنيه، ورافقه خلال الجولة اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.

تفقد الوزير قطاعات المشروع المختلفة، وأكد على ضرورة أن تتم مراعاة المواصفات القياسية في تنفيذ أعمال الطريق، خاصة في المناطق ذات التربة الطفيلية، والتي تم استبدالها بأخرى رملية قابلة لأعمال الرصف، مشيرا إلى أن هذا المشروع يشمل رفع كفاءة وتوسعة الطريق وإنشاء حارات خدمة للنقل بالطريق الجديد بحيث يصبح 6 حارات في كل اتجاه 3 منهم مخصصين لسيارات النقل الثقيل، والشاحنات، بينما الـ3 حارات الأخرى لباقي أنواع المركبات، مضيفا أنه يتم عمل الطريق الخاص بالشاحنات في الاتجاه القادم من أسيوط إلى القاهرة بالرصف الخرساني لتحمل الشاحنات القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة، لافتا إلى أن الأنفاق المخصصة للدوران تضم 4 حارات (2 حارة بكل اتجاه) لتيسير مرور الشاحنات ومنع وتقليل نسبة الحوادث، لافتا أن هذا الطريق سيكون طريقا حرا مثل طرق «القاهرة – الإسكندرية، والقاهرة – السويس، وشبرا – بنها الجديد، والدائرى الإقليمي» وسيساهم في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد ووجه بحري.

جدير بالذكر، أن تطوير طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي بطول 230 كم وتكلفته الإجمالية 4 مليارات جنيه.