رئيس مركز البحوث الزراعية يفتتح معرض أجرى بيزنس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تصوير ـ إسلام فاروق: افتتح الدكتور نعيم مصيلحي رئيس مركز بحوث الصحراء بافتتاح فاعليات المعرض والمؤتمر الدولي الرابع للزراعة "أجري اكسبو ٢٠١٩" نيابة عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وحضر الافتتاح لفيف من القيادات المسؤلة علي رأسهم الدكتور مصطفى هدهود محافظ البحيرة الأسبق، والدكتور مصطفى بخشوان وكيل أول وزارة الزراعة بالإسكندرية ونقيب الزراعين والمهندس محمد الزواوي وكيل الزراعة بالبحيرة والمهندس زكريا عفيفي نقيب الزراعيين بالبحيرة، وضيف شرف المعرض الدكتور أمين عبداللطيف رئيس مجلس إدارة شركة CTC السودانية، وعبدالحميد آدم مختار، أمين عام اتحاد مزارعي السودان، ووفود من 12 دولة عربية وإفريقية.

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