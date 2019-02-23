إخلاء سبيل متهم من مشجعي الأهلي في تحقيقات مباراة "حوريا الغيني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أخلت نيابة أمن الدولة، سبيل المتهم محمد حسن مسعود، من مشجعي الأهلي في التحقيقات التي تجرى معهم في القضية رقم 1408 لسنة 2018, بضمان محل إقامته.

وأسندت النيابة للمتهم، الانضمام لجماعة إرهابية (ألتراس أهلاوي).

وكان قد ألقي القبض على عدد من المتهمين على خلفية هتافات خلال مباراة الأهلي وحوريا كوناكري الغيني.