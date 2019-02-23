فشل في اغتصابها فقتلها.. حل لغز جثة "طالبة المشمع" بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، في كشف ملابسات العثور على جثة طالبة ملفوفة داخل جوال بطريق المريوطية.

وتوصلت تحريات الرائد إسلام سمير، رئيس مباحث كرداسة إلى أن حارس العقار محل سكن الضحية حاول التعدي عليها جنسيًا ولدى مقاومتها كتم أنفاسها بـ "إيشارب" وارتطمت رأسها بالحائط لتسقط قتيلة.

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وأشارت التحريات إلى أن الجاني قام بلف الجثة داخل كيس مشمع ووضعها داخل جوال وألقاها بمكان العثور عليها، وتمكنت قوة من المباحث من القبض على المتهم.

كان قد عثر أهالي مركز كرداسة، الاثنين الماضي، على جثة طالبة داخل جوال مُلقاة بطريق المريوطية.

وقال شهود عيان إنهم عثروا على جثة طالبة تبلغ من العمر 16 سنة، في زي مدرسي "ملفوفة بكيس مشمع" اتجاه منطقة منشأة القناطر.