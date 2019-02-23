مصر | تأجيل محاكمة المتهمين في "فساد المليار دولار" لـ22 أبريل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة المتهمين في "فساد المليار دولار" لـ22 أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس تأجيل محاكمة رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الطاقة الشمسية ومدير شركة "إم إتش" للتوريدات المحدودة ورئيس مجلس إدارة شركة آير جو إيجبت في اتهامهم باختلاس 18 أموال عامة وإجراءهم تحويلات بنكية إلى حسابات المتهم الثالث بقصد اختلاسها لأنفسهما وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار"، لجلسة ٢٢ ابريل، للاطلاع.

عقدت الجلسة، برئاسة المستشار أسامة أنور الجامع وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبد المجيد بأمانة سر سعيد عبد الستار.

وكان المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات لقيام المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين «نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ترآى أوشن للطاقة والمدير المالي للشركة» والتي يساهم فيها البنك التجاري الدولي الذي تعد أمواله أمولا عامة بأن اختلسا مبلغ 18 مليونا و585 ألفا و943 دولارا عن طريق استغلال موقعهما الوظيفي بالشركة بكونهما صاحبا الحق في التعامل باسمهما وعلى حساباتهما البنكية فأسسا شركة خارج البلاد بجزر الكايمان وجعلاها تابعة للشركة بقصد استخدام حسابها كحساب وسيط في اختلاس أموال الشركة جهة عملهما وإجراء تحويلات بنكية من جهة عملهما إلى حسابات الشركة واختلس المتهم الأول لنفسه منها مبلغ 9 ملايين و500 ألف دولار، واختلس المتهم الثاني مبلغ 9 ملايين دولار بأن قاما بتحويل المبالغ إلى حساباتهم البنكية كما اختلسا مبلغ 163 مليونا و295 ألفا و170 دولارا ومبلغ 5 ملايين و400 ألف يورو.