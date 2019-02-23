مصر | "دافعت عن شرفها فخنقها بإيشارب حتى الموت".. ضبط قاتل الطالبة سيدة بكرداسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دافعت عن شرفها فخنقها بإيشارب حتى الموت".. ضبط قاتل الطالبة سيدة بكرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول الوزير للقطاع، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط حارس عقار لقتله طالبة وإلقاء جثتها بالطريق العام.
وتبلغ لمركز كرداسة بتاريخ 18 الجاري بالعثور على جثة المدعوة "سيدة. ا. ا"، سن 15، طالبة بالصف الثالث الإعدادي مقيمة بعقار بشارع الشهيد أحمد حمدي بمنشأة البكاري بدائرة المركز ملقاة على جانب طريق (منشأة البكاري كرداسة) بجوار ترعة المنصورية دائرة المركز ملفوفة داخل مشمع بلاستيك وتتحلى بقرط ذهبي ولا توجد بها إصابات ظاهرية وما قرره والدها بخروجها للتوجه للمدرسة وعدم عودتها.
وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تحديد مرتكب الواقعة حارس العقار محل إقامة المجني عليها، السن 52، أصل إقامته بدائرة مركز دمنهور بالبحيرة .
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر بقيامه بتاريخ الواقعة باستدراج المجني عليها إلى غرفته بالجراج لمساعدته في حمل أشياء ثقيلة وما أن دلفت إلى غرفته قام بدفعها وحاول التعدي عليها جنسياً ولدى استغاثتها قام بكتم أنفاسها بيده والإيشارب التي كانت ترتديه وأثناء مقاومتها له اصطدمت رأسها بالحائط فأجهز عليها حتى فارقت الحياة واستولى على هاتفها المحمول وقام بنقل جثتها بتوك توك ملكه والتخلص منها بإلقائها بمكان العثور، وأرشد عن الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها.
بـ"الضرب" و"النيران".. 6 يعذبون ميكانيكي حتى الموت بسبب "دراجة نارية" بالمحلة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، من تحديد وضبط مرتكبي واقعة مقتل أحد الأشخاص بالمحلة.
وفي ضوء ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بشأن قيام أحد الأشخاص "مجهول" بإحضار جثة أحد الأشخاص "بها آثار تعذيب وحروق" للمستشفى العام بمركبة "توك توك" وفر هارباً، فقد أسفرت جهود وتحريات فريق البحث الجنائي إلى التوصل إلى تحديد شخصية المجني عليه ويدعى "محمد.س.ا"، سن 17، ميكانيكي دراجات نارية، ومقيم بدائرة مركز شرطة المحلة، وتعرف والده عليه وقرر تغيبه.
وكما أسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم كلٍ من: "تامر.م.ب"، سن 33، ميكانيكى (له معلومات جنائية مسجلة)، "حسن.م.ب"، سن 33، ميكانيكي (له معلومات جنائية مسجلة) شقيق الأول، "عزوز.م.ف"، سن 35، ميكانيكي، "باسم.م.س"، سن 30، عامل ( له معلومات جنائية مسجلة)، "عبدالله.م.م"، سن 27، سائق، و"صبري.م.م"، سن 21، ميكانيكي، مقيمون بدائرة مركز شرطة المحلة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين عدا الأول والثاني.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لاعتقاد الهاربين قيام المجني عليه بسرقة دراجة نارية وبعض قطع الغيار من محل خاص بهما بالقرية محل إقامة المجني عليه، حيث قاموا باقتياده حال تواجده بقريته إلى منطقة زراعية بدائرة مركز شرطة المحلة، وقاموا بإيثاقه والتعدي عليه بالضرب بالعصى وإشعالهم النيران ووضع أرجله بداخلها، لإجباره على الاعتراف بالسرقة إلا أنه فارق الحياة فقام المتهمان الأول والخامس بنقله إلى المستشفى باستخدام مركبة "توك توك" خاصة بالمتهم الخامس، وتركاه وفرا هاربين، وأرشدوا عن مركبة "التوك توك" المستخدمة في الواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.