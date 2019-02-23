مصر | "دافعت عن شرفها فخنقها بإيشارب حتى الموت".. ضبط قاتل الطالبة سيدة بكرداسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دافعت عن شرفها فخنقها بإيشارب حتى الموت".. ضبط قاتل الطالبة سيدة بكرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول الوزير للقطاع، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط حارس عقار لقتله طالبة وإلقاء جثتها بالطريق العام.

وتبلغ لمركز كرداسة بتاريخ 18 الجاري بالعثور على جثة المدعوة "سيدة. ا. ا"، سن 15، طالبة بالصف الثالث الإعدادي مقيمة بعقار بشارع الشهيد أحمد حمدي بمنشأة البكاري بدائرة المركز ملقاة على جانب طريق (منشأة البكاري كرداسة) بجوار ترعة المنصورية دائرة المركز ملفوفة داخل مشمع بلاستيك وتتحلى بقرط ذهبي ولا توجد بها إصابات ظاهرية وما قرره والدها بخروجها للتوجه للمدرسة وعدم عودتها.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تحديد مرتكب الواقعة حارس العقار محل إقامة المجني عليها، السن 52، أصل إقامته بدائرة مركز دمنهور بالبحيرة .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر بقيامه بتاريخ الواقعة باستدراج المجني عليها إلى غرفته بالجراج لمساعدته في حمل أشياء ثقيلة وما أن دلفت إلى غرفته قام بدفعها وحاول التعدي عليها جنسياً ولدى استغاثتها قام بكتم أنفاسها بيده والإيشارب التي كانت ترتديه وأثناء مقاومتها له اصطدمت رأسها بالحائط فأجهز عليها حتى فارقت الحياة واستولى على هاتفها المحمول وقام بنقل جثتها بتوك توك ملكه والتخلص منها بإلقائها بمكان العثور، وأرشد عن الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها.