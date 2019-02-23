مصر | تأجيل محاكمة "مرسي" وآخرين في "اقتحام الحدود الشرقية" لـ28 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة "مرسي" وآخرين في "اقتحام الحدود الشرقية" لـ28 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، لجلسة 28 فبراير لجلسة 28 فبراير لاستكمال شهادة اللواء عادل عزب، مسئول ملف الإخوان بالأمن الوطني إبان يناير 2011.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.