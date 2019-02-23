أخبار مصر | السكة الحديد تؤكد انتظام العمل ببرج "إشارات مغاغة": تحروا الدقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السكة الحديد تؤكد انتظام العمل ببرج "إشارات مغاغة": تحروا الدقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهندس اشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، انتظام العمل ببرج إشارات مغاغة بعد بدء التشغيل التجريبي صباح اليوم، ونفى ما تم نشرة ببعض المواقع عن وجود عطل بالبرج.

وأكد رئيس الهيئة أن البرج يعمل بانتظام تحت إشراف الشركة المنفذة والاستشارى خلال فترة التشغيل التجريبي وان حركة مسير القطارات تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة.

وتناشد الهيئة وسائل الإعلام تحرى الدقة قبل كتابة اى أخبار والرجوع إلى المصادر الرسمية لعد حدوث ذعر وبلبلة بين مستخدمي السكك الحديدية.

هذا وتابع الدكتور هشام عرفات وزير النقل يرافقه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا والمهندس اشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، صباح اليوم، أعمال التشغيل التجريبي لبرج إشارات مغاغة للسكك الحديدية والتي بدأت مساء أول أمس الخميس وذلك ضمن أعمال تحديث نظم الإشارات على خط (بني سويف أسيوط نجع حمادى)، بطول 430 كم وتكلفة 4.2 مليار جنيه، ضمن خطة وزارة النقل لتطوير نظم الإشارات والاتصالات على خط القاهرة أسوان لزيادة معدلات السلامة والأمان لمسير القطارات.

وصرح وزير النقل أن مشروع تحديث نظم الإشارات على خط (بني سويف أسيوط نجع حمادي) يشمل عدد 32 برج إشارات رئيسي EIS وعدد 27 برج إشارات فرعي SER وعدد 151 مزلقان سيتم تطويرها لتعمل أوتوماتيكيا، لافتا إلى انه اطمئن على التشغيل التجريبي للبرج وعلى استيعاب العاملين للتكنولوجيا الحديثة المستخدمة له، منوها إلى أنه تم تشغيل برج أبوقرقاص وإدخاله الخدمة منذ نوفمبر الماضي وسيتم الانتهاء من إدخال برج الروضة أول ابريل المقبل على أن يتوالى إدخال الأبراج الأخرى تباعا.

وأشار إلى أن برج مغاغة يتحكم في مسافة 6.881 كم ويشمل عدد 2 مزلقان و29 سيمافورو24 مواتير تحاويل و6 ديسكات أرضية و45 تراكات و5 مفتاح تصريح جزئي، منوها إلى أنه تم الانتهاء من جميع الاختبارات الخاصة بأعمال القوى الكهربائية والأعمال الكهروميكانيكية وأعمال الاتصالات والإشارات والتحكم الداخلية والخارجية وإجراء اختبارات التشغيل النهائية قبل إدخاله الخدمة.

وأضاف عرفات أن الهدف من تحديث نظم الإشارات على هذا الخط هو استبدال نظام الارتباط الميكانيكي الحالي بنظام إليكتروني حديث (EIS )، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4، مشيرا إلى أن مسير القطارات على هذا الخط بعد الانتهاء من المشروع سيكون بمعدلات أمان عالية وسيساهم النظام الجديد في رفع كفاءة الخط وأن يكون مسير القطارات بأمان مع التحكم والسيطرة فى حركة مسير القطارات من خلال الأجهزة بدون الاعتماد على العنصر البشرى مما يؤدى إلى زيادة عدد القطارات وتخفيض زمن الرحلة وتحقيق الأمان للركاب، ورفع كفاءة أحواش المحطات فى أعمال المناورة والتخزين بأمان تام وفى فترات زمنية قصيرة مما يحقق سيولة حركة القطارات وبالتالي تخفيض زمن الرحلة و متابعة مسير القطارات من شاشات الكمبيوتر لحظة بلحظة مع عمل المزلقانات بأجراس وأنوار أوتوماتيكية مما يحقق الأمان للسيارات والعابرين لها مما يحد من حوادث المزلقانات.

بالإضافة إلى أنه يتمتع بنظام اتصالات مميز يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أى سيمافور فى حالة العطل المفاجئ أو الطوارئ وكذلك معرفة كاملة بنوعية ورقم القطار المتحرك والتوقيت وتسجيل الأعطال وجميع الأعمال التى تتم خلال اليوم وتخزينها لمدة أسبوعين على الأقل للرجوع إليها فى أى وقت مع تسجيل بيان للأعطال فى كل لحظة ومتابعتها وبيان وقت وتاريخ الإصلاح والاكتشاف الفورى لأى كسر فى القضبان أو اللحامات مما يمكن من تفادى الحوادث المتعلقة بالسكة وكذا المساهمة في منع الحوادث التى تحدث نتيجة أخطاء بشرية من ملاحظى البلوكات.

جدير بالذكر أن وزارة النقل تنفذ وفق خطتها لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية عددا من مشروعات كهربة الإشارات بإجمالي أطوال ١١٠٠ كم، بإجمالي تكلفة ١٢.٦ مليار جنيه.