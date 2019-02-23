شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد حبس المتهمين بقتل «الجدة عزيزة».. والتحقيق مع نجلها بتهمة ممارسة الدجل والجنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، السبت، حبس المتهمين بقتل «الجدة عزيزة» في منطقة إمبابة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وقال المتهم الأول في تحقيقات النيابة، إنه ارتكب الواقعة انتقاما من ابن المجني عليها، لأنه مارس الجنس مع زوجته «المتهمة الثانية»، بحجة علاجها بالدجل والشعوذة، وتسخير الجن لاكتشاف مقبرة أثرية.

ووجهت النيابة لنجل «الجدة عزيزة»، تهمة ممارسة ممارسة الدجل والشعوذة، فضلا عن ممارسته الجنس مع المتهمة الثانية.

كانت أجهزة الأمن ضبطت نجل المجني عليه، لاتهامه بممارسة أعمال الدجل والشعوذة، والجنس مع النساء بحجة علاجهن.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن نجل المجني عليها السبب في ارتكاب الجريمة، وأنه كان يمارس أعمال الدجل والشعوذة، واستغل النساء في ممارسة الجنس معهن، بحجة علاجهن.

وأوضحت التحقيقات، أن زوج السيدة واجهها بما تعرضت له من حالة إعياء شديدة، ووقتها اعترفت له بممارستها الجنس مع نجل «الجدة عزيزة»، بحجة علاجها، مشيرة إلى أن زوج الضحية أخذ يبحث عن الدجال، بالمنطقة سكنه، لكنه اكتشف هروبه، ما دفعه لقتل والدته، انتقاما منه.

ونجح رجال مباحث الجيزة في كشف غموض جريمة قتل «الجدة عزيزة»، بشارع الطناني، بمنطقة إمبابة، وتبين أن رجل وسيدة وراء قتلها، انتقاما من نجلها، بسبب ممارسة نجل المجني عليها أعمال الدجل والشعوذة.

وعثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة مسنة داخل منزلها، بمنطقة إمبابة، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ بإشراف العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، وعثر على جثة سيدة مسنة مصابة بجرح ذبحي بالرقبة، وتبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالمحال التجارية المحيطة بمنزل المجني عليها لسهولة التوصل لمرتكب الجريمة، كما تم التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقال أحد جيران المجني عليها أنها مشهورة «بالجدة عزيزة» وإنها حسنة السمعة، وأصل بلدتها محافظة أسوان، ولديها أبناء يعملون بالخارج، وأنها تقيم بشقة بالطابق الأرضي.

وبتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، لكشف ملابسات الجريمة، توصلت جهود رجال المباحث إلى أن رجل وسيدة وراء ارتكاب الجريمة انتقاما من نجل المجني عليها لممارسة أعمال الدجل والشعوذة.

وبإعداد قوة أمنية بإشراف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، تم القبض عليهما وبمواجهتهما أقر بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.