شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر بفرنسا تنظم حفلا لفرقة أوبرا القاهرة فى العاصمة باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية وزيرة الثقافة، نظمت السفارة المصرية فى باريس، مساء الأربعاء بالتعاون مع عمودية الدائرة الأولى بباريس، حفلا غنائيا أوبراليا لفرقة أوبرا القاهرة قدم فيه عدد من كبرى سوليستات الفرقة، تحت إشراف مديرتها الفنية السوبرانو إيمان مصطفى، مختارات من أشهر الأوبرات العالمية، حيث شهد الحفل حضورا واسعا من السفراء العرب والأجانب المعتمدين بباريس ولدى منظمة اليونسكو ولفيف من رموز المؤسسات الثقافية والفكرية والصحفية الفرنسية، فضلا عن الجمهور الفرنسى والعربى العاشق لفنون الأوبرا.

وأشاد السفير إيهاب بدوى سفير مصر بباريس ومندوبها الدائم باليونسكو بالزخم الجديد الذى تشهده علاقات التعاون الثقافى بين مصر وفرنسا فى مختلف صوره، والذى تسعى مصر خلاله للانتقال إلى مرحلة من الشراكة الثقافية المعززة مع فرنسا، تعكس فى قوتها حجم ارتباط الشعب المصرى بالثقافة والفنون باعتبارهما إحدى مقومات الحضارة التى كانت ومازالت مكونا أساسيا فى المجتمع المصرى على مر العصور والذى تحرص الدولة المصرية على ترسيخه.

وأضاف السفير بدوى أن حفل فرقة أوبرا القاهرة بباريس يأتى فى إطار أجندة الأنشطة الثقافية والفنية والغنائية التى تنظمها السفارة المصرية بالتعاون مع وزارة الثقافة والوزارات المصرية المعنية فى عدد من المدن الفرنسية، ضمن فعاليات العام الثقافى المصرى الفرنسى 2019 الذى يهدف إلى توطيد أواصر الصداقة والمحبة بين البلدين.

وتجدر الإشارة إلى أن العاصمة الفرنسية تترقب بشغف استقبال معرض كنوز الملك "توت غنخ آمون " باعتباره أبرز محطات العام الثقافى المصرى الفرنسى، حيث من المقرر أن يفتح المعرض أبوابه للجمهور اعتبارا من 23 مارس المقبل وحتى 20 سبتمبر 2019.