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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها أن الرئيس السودانى عمر البشير يعين الفريق أول عوض بن عوف نائبا أول لرئيس الجمهورية ووزيرا للدفاع.

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