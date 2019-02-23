شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بريطانية لتيريزا ماى بإعادة الطيران إلى شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وكالة "بريس اسوسيشن" البريطانية أن هناك مطالبات لرئيسة الوزراء تيريزا ماي، لرفع الحظر عن الرحلات الجوية بين المملكة المتحدة وشرم الشيخ خلال زيارتها للمنتجع المصرى لحضور القمة الأوروبية العربية.

وقال النائب عن حزب العمال، ستيفن تيمز، هو رئيس مجموعة العمل المكلفة بتعزيز العلاقات بين بريطانيا ومصر بالبرلمان البريطانى أن رئيسة الوزراء يجب أن ينتهز الفرصة لفحص الترتيبات الأمنية "المشددة بشكل كبير" فى مطار المدينة.

وستحضر رئيسة الوزراء قمة الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى مع دول الجامعة العربية والتى تستمر يومين فى منتجع البحر الأحمر ابتداء من غد الأحد.

ولم تكن هناك رحلات تجارية بين المملكة المتحدة وشرم الشيخ منذ نوفمبر 2015 بسبب نصائح السفر الصادرة عن وزارة الخارجية وشئون الكومنولث.

قال تيمز، الرئيس المنتخب لجمعية الصداقة المصرية بالبرلمان البريطانى، إن السلطات المصرية اتخذت عددا من الإجراءات لتعزيز الأمن منذ ذلك الحين، وتنسق مع مسئولى حكومة المملكة المتحدة بشأن هذه القضية.

وقال لـ "بريس اسوسيشن": مع رفع الدول الأوروبية الأخرى للحظر الذى فرضته، فإن وجهة نظر المجموعة البرلمانية هى أنه بالتأكيد حان الوقت لرفع حظر الطيران فى المملكة المتحدة.. أعتقد أن رئيسة الوزراء على علم جيد بهذه القضية."

وأضاف تيمز: "لقد ألحق (الحظر) ضرراً كبيراً بالاقتصاد المصري. كما ألحق الضرر بمكانة بريطانيا فى مصر.. من الصعب أن نرى الآن - فى ضوء كل التحسينات التى حدثت - ما هو مبرر استمراره".