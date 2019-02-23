كلية الطب بالقوات المسلحة تستضيف الدورة التحضيرية لامتحان زمالة الكلية الملكية للباثولوجي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ: استضافت كلية الطب بالقوات المسلحة ، الدورة التحضيرية لامتحان زمالة الكلية الملكية للباثولوجي بالإضافة إلى الاحتفال باليوم العلمي الثاني للفطريات حيث تضمن (محاضرات علمية – ورشة عمل) ؛ وذلك في إطار اهتمامها بإعداد وتأهيل أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية. كما استضافت الكلية عددا من الخبراء في مجال الفطريات والمجالات الإكلينيكية ذات الصلة والذي يهدف إلى نشر الوعي لدى المتخصصين لتعزيز ودعم تشخيص الأمراض الفطرية المعدية بالطرق المعملية الحديثة، وكذلك نشر الوعي لدى كافة التخصصات الإكلينيكية لرفع كفاءة التشخيص الإكلينيكي لهذه الأمراض وبما يحقق تشخيص عدوى الفطريات النافذة عملياً.​

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