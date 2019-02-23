وزير التموين: لدينا قاعدة بيانات سليمة بلا أخطاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التنقية التي قامت بها الوزارة من خلال عملية تحديث بيانات البطاقات لم تكن تستهدف حذف المواطنين بل استهدفت تصحيح بيانات المستفيدين ومراجعتها والحصول على قاعدة بيانات سليمة.
وأضاف المصيلحي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بديوان عام وزارة التموين: لدينا الآن قاعدة بيانات سليمة لكافة المستفيدين من منظومة الدعم، لا يوجد لدينا رقم قومي خطأ أو مكرر أو عداد سلع لا يتوافق مع عداد الخبز".
وأكد وزير التموين، أن كل ما يتم من إجراءات خلال الفترة الماضية يهدف لإيصال الدعم لمستحقيه.
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