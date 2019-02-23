ارتكب 5 وقائع.. ضبط "لص" المساكن بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالغربية تخصص في سرقة المساكن باستخدام أسلوب المفتاح المصطنع.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، قيام "كريم.م"، 31 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة "من ذوي المعلومات الجنائية "سبق ضبطه في 5 قضايا "سرقة" بممارسة نشاط إجرامي في مجال سرقة المساكن "بمدينة المحلة" بأسلوب المفتاح المصطنع.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته "فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، 2 لفافة لمخدر الهيروين بقصد الاتجار، المفاتيح المستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة".

بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي في مجال سرقة المساكن باستخدام أسلوب المفتاح المصطنع، وقيامه بارتكاب 5 وقائع سرقة، وبإرشاده تم ضبط المسروقات وبعرضها على المجني عليهم تعرفوا عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.