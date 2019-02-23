صارعت الخرطوش 10 أيام.. وفاة الطفلة جنا ضحية مشاجرة بالوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

قال شهود عيان من أهالي منطقة الوراق، إن طفلة لفظت أنفاسها الأخيرة، اليوم السبت، متأثرة بإصابتها برش خرطوش بالخطأ أثناء نشوب مشاجرة بين طرفين بمنطقة سكنها.

أضاف شهود عان أن مشاجرة بالأسلحة النارية بين طرفين بشارع الفحام، وسمعت الطفلة "جنا" أصوات عالية بقولهم: "كانت بتذاكر وراحت البلكونة اتصابت بخرطوش في رأسها وعنيها وصدرها"، وتم نقلها إلى مستشفى المطرية.

وأوضح الأهالي أن الطفلة الصغيرة دخلت في غيبوبة، وخضعت للعلاج المكثف طوال 10 أيام حتى لفظت أنفاسها الأخيرة اليوم.

بسؤال مصدر أمني مسؤول بقطاع شمال الجيزة، أكد أن الواقعة تعود إلى أسبوعين ماضيين، وأن قوات الأمن ألقت القبض على طرفي المشاجرة وتمكنت من ضبط الأسلحة المستخدمة.