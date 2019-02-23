شاهد في "اقتحام السجون": ميليشيات الإخوان اقتحموا أمن الدولة بالعريش وكتبوا "نعم للإرهاب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قال اللواء عادل عزب مسئول ملف النشاط الإخواني بالأمن الوطني، إن أحمد الحجوري المسئول عن دخول المليشيات المسلحة وصلت له تكليفات بتنفيذ عمليات الاقتحام، وبتاريخ 28 يناير بدء تسلل مجموعات من مليشيات حماس وحزب الله المسلحة إلى شمال سيناء عبر انفاق بمدينة رفح، حتى وصلت اعدادهم 800 عنصر، وكان في استقبالهم لجنة المهمة الاخوانية بقيادة عبدالرحمن الشوربجى، وعناصر البدو الجنائية، وعناصر التوحيد والجهاد في سيناء، وتم تسكين العناصر على مجموعات بمنطقة البرث الصحراوي، بالإضافة لمجموعة عناصر أخرى دخلت البلاد بتاريخ 24 يناير 2011.

وأضاف "عزب" في شهادته أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأخرين و26 متهمًا أخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام السجون"، وكانت أدوارهم تقديم ملاذ آمن ودعم لوجيستي لمجموعات اقتحام الحدود، والاشتراك بتنفيذ العمليات العدائية على الحدود، مقابل وعود بتحرير ذويهم من الجنائيين والارهابيين بالسجون، وذلك ما تم بتهريب بعض العناصر الجنائية في عهدهم والعفو عن أكثر من 400 عنصر من العناصر الجنائية والتكفيرية وتجار السلاح من البدو بقرار من المعزول محمد مرسي.

واستكمل الشاهد أستقلت العناصر سيارات مدججة بالأسلحة وقاموا بعمليات شديدة الخطورة على مدينة رفح، واستهدفوا كافة المنشآت الشرطية بالمدينة، وعقب ذلك انتقلوا لمدينة الشيخ زويد وقاموا ايضا بمهاجمة المنشآت واستمر تعامل الشرطة مع هذه العناصر حتى 29 يناير 2011، وتراجعت قوات الشرطة لمدينة العريش، إلى ان اصبح الشريط الحدودي من رفح وحتى الشيخ زويد خالي تماما من أفراد الشرطة، واستمرت هذه العناصر في استهداف المقرات الشرطية والتعدي على غالبية نقاط التفتيش فى سيناء، ومعسكر الأحراش للأمن المركزي، وحاولوا ايضا احراق إدارة حماية البيئة، واقتحام سجن العريش، وكتبوا داخل مكتب أمن الدولة "لا للكفر ونعم للإرهاب، كتائب عز الدين القسام".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.