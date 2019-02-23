تخفيف عقوبة الإعدام للمؤبد لمتهمين اثنين في قضية "خلية وجدي غنيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بقبول طعن المتهمين بقضية خلية "وجدي غنيم" على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن المؤبد.

وخففت المحكمة عقوبة الإعدام للمؤبد للمتهمين اثنين وهما: وعبد الله هشام محمود حسين، وعبد الله عيد عمار فياض.

كما خففت المحكمة عقوبة المؤبد للسجن المشدد 15 سنة المحكوم عليهم: محمد عصام الدين، ومحمد عبد الحميد، وأحمد محمد طارق.

وفي 30 أبريل عام 2017 قضت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، بالإعدام شنقًا لـ"وجدي غنيم" (غياببًا) واثنين آخرين حضورين،

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لباقي المتهمين بينهم 3 حضوري واثنين غيابي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ" خلية وجدي غنيم"، وحظر ترددهم على قطر وتركيا وسوريا لمدة 5 سنوات كإجراء احترازي.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين بأنهم في الفترة من عام 2003 وحتي اكتوبر 2015 أسسوا جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى المتهم الأول زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم؛ بهدف إخلال النظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.