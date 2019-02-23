شاهد في "اقتحام السجون": خيرت الشاطر اجتمع بالحرس الثوري لتنفيذ المخطط في 2005

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قال اللواء عادل عزب مسئول ملف النشاط الإخواني بالأمن الوطني، إن القيادي خالد مشعل، أجرى اجتماع في نوفمبر 2010 مع مستشار الرئيس الإيراني، تحدثوا خلاله عن قيام عناصر الحرس الثوري الإيراني بتدريب عناصر لاقتحام الحدود المصرية، مع رفع حركة حماس درجات استعدادها، وذلك وفقا لتعليمات التنظيم الدولي للإخوان.

جاء ذلك خلال الاستماع لشهادته أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و26 متهمًا أخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام السجون".

وأضاف الشاهد، إلى أنه لم يكن الاجتماع الأول أو الأخير، حيث أجتمع المتهم خيرت الشاطر مع قيادات حركة حماس والحرس الثوري الإيراني عام 2005 داخل لبنان، للاتفاق على ترشيح مجموعة من الخبراء العسكريين الخاضعين لهم، وذلك لوضع تصور لتنفيذ الشق العسكري، من خطة اقتحام الحدود المصرية.

وشرح الشاهد المرحلة الحاسمة في الخطة، بعنوان "التوحش" والتي كان من المقرر أن يتولى تنفيذها المليشيات المسلحة من حماس، وحزب الله، وعناصر الإخوان المصرية التي سيتم تدريبها على حمل السلاح، وتضمنت أيضًا الخطة ارتكاب عمليات قتل واسعة النطاق الهدف منها انسحاب الشرطة من المشهد بالكامل، وتولى تلك العناصر مهام عمل الشرطة في المنطقة التي يحتلوها لإظهار السيطرة التامة على المناطق التي دخلوا فيها وهذا ما تم تنفيذه بمدينة رفح، ويتم تشكيل لجان شعبية من العناصر الإخوانية والجنائية والتكفيرية الموجودة في شمال سيناء لإظهار إحكام السيطرة على المنطقة، والجهاد الشعبي وهو تنظيم تظاهرات عارمة في جميع المحافظات، ويقوموا فيها بترديد هتافات عدائية ضد النظام وأجهزة الدولة والشرطة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.